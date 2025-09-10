search icon



營收速報 - 聚亨(2022)8月營收7.78億元年增率高達31.1％

鉅亨網新聞中心


聚亨(2022-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣7.78億元，年增率31.1%，月增率2.77%。

今年1-8月累計營收為57.76億元，累計年增率10.87%。

最新價為8.05元，近5日股價下跌-0.98%，相關鋼鐵工業下跌-0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+182 張
  • 外資買賣超：+151 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 7.78億 31% 3%
25/7 7.57億 19% 16%
25/6 6.51億 -2% -5%
25/5 6.84億 15% -4%
25/4 7.13億 0% -12%
25/3 8.12億 16% 13%

聚亨(2022-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲。球化線材。機械零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報8月營收聚亨

聚亨8.05-0.86%
美元/台幣30.310-0.23%

