營收速報 - 豐謙(5523)8月營收37萬元年增率高達125.61％
今年1-8月累計營收為376萬元，累計年增率-99.26%。
最新價為30.15元，近5日股價上漲0.5%，相關建材營造股價指數上漲5.56%，短期股價無明顯表現。
- 三大法人合計買賣超：+8 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|37萬
|126%
|-68%
|25/7
|115萬
|218%
|210%
|25/6
|37萬
|-79%
|0%
|25/5
|37萬
|2%
|-1%
|25/4
|37萬
|5%
|-1%
|25/3
|37萬
|-99%
|0%
豐謙(5523-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
