鉅亨速報

營收速報 - 豐謙(5523)8月營收37萬元年增率高達125.61％

鉅亨網新聞中心


豐謙(5523-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣37萬元，年增率125.61%，月增率-67.74%。

今年1-8月累計營收為376萬元，累計年增率-99.26%。

最新價為30.15元，近5日股價上漲0.5%，相關建材營造股價指數上漲5.56%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 37萬 126% -68%
25/7 115萬 218% 210%
25/6 37萬 -79% 0%
25/5 37萬 2% -1%
25/4 37萬 5% -1%
25/3 37萬 -99% 0%

豐謙(5523-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

