鉅亨速報

營收速報 - 富宇(4907)8月營收1.04億元年增率高達176.18％

鉅亨網新聞中心


富宇(4907-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.04億元，年增率176.18%，月增率-86.36%。

今年1-8月累計營收為17.02億元，累計年增率-46.65%。

最新價為41.7元，近5日股價上漲3.19%，相關建材營造股價指數上漲5.56%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-10 張
  • 外資買賣超：-10 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.04億 176% -86%
25/7 7.60億 1236% 334%
25/6 1.75億 -48% 335%
25/5 4,024萬 -94% -84%
25/4 2.54億 -87% 3385%
25/3 728萬 -94% -75%

富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty