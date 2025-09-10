營收速報 - 富宇(4907)8月營收1.04億元年增率高達176.18％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為17.02億元，累計年增率-46.65%。
最新價為41.7元，近5日股價上漲3.19%，相關建材營造股價指數上漲5.56%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10 張
- 外資買賣超：-10 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.04億
|176%
|-86%
|25/7
|7.60億
|1236%
|334%
|25/6
|1.75億
|-48%
|335%
|25/5
|4,024萬
|-94%
|-84%
|25/4
|2.54億
|-87%
|3385%
|25/3
|728萬
|-94%
|-75%
富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
