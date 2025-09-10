營收速報 - 飛寶企業(4413)8月營收1.03億元年增率高達148.41％
今年1-8月累計營收為5.35億元，累計年增率107.19%。
最新價為17.8元，近5日股價下跌-0.56%，相關紡織纖維股價指數下跌-0.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7 張
- 外資買賣超：+6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.03億
|148%
|-14%
|25/7
|1.20億
|135%
|178%
|25/6
|4,306萬
|178%
|-21%
|25/5
|5,451萬
|514%
|-35%
|25/4
|8,447萬
|75%
|80%
|25/3
|4,702萬
|84%
|-19%
飛寶企業(4413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣國際貿易業。長纖紡織業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
