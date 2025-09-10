search icon



鉅亨速報

營收速報 - 飛寶企業(4413)8月營收1.03億元年增率高達148.41％

鉅亨網新聞中心


飛寶企業(4413-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.03億元，年增率148.41%，月增率-13.67%。

今年1-8月累計營收為5.35億元，累計年增率107.19%。

最新價為17.8元，近5日股價下跌-0.56%，相關紡織纖維股價指數下跌-0.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7 張
  • 外資買賣超：+6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.03億 148% -14%
25/7 1.20億 135% 178%
25/6 4,306萬 178% -21%
25/5 5,451萬 514% -35%
25/4 8,447萬 75% 80%
25/3 4,702萬 84% -19%

飛寶企業(4413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣國際貿易業。長纖紡織業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收飛寶企業

