鉅亨速報

營收速報 - 位速(3508)8月營收5,867萬元年增率高達30.02％

鉅亨網新聞中心


位速(3508-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣5,867萬元，年增率30.02%，月增率-19.53%。

今年1-8月累計營收為5.96億元，累計年增率47.92%。

最新價為26.3元，近5日股價下跌-0.19%，相關其他電子類指數上漲4.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+242 張
  • 外資買賣超：+242 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 5,867萬 30% -20%
25/7 7,291萬 37% 7%
25/6 6,815萬 44% -17%
25/5 8,259萬 60% -5%
25/4 8,714萬 59% 25%
25/3 6,993萬 43% -11%

位速(3508-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為各式塑膠日用品、電子零組件、汽車及其零件之表面處理業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

位速

