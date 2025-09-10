營收速報 - 位速(3508)8月營收5,867萬元年增率高達30.02％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為5.96億元，累計年增率47.92%。
最新價為26.3元，近5日股價下跌-0.19%，相關其他電子類指數上漲4.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+242 張
- 外資買賣超：+242 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|5,867萬
|30%
|-20%
|25/7
|7,291萬
|37%
|7%
|25/6
|6,815萬
|44%
|-17%
|25/5
|8,259萬
|60%
|-5%
|25/4
|8,714萬
|59%
|25%
|25/3
|6,993萬
|43%
|-11%
位速(3508-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為各式塑膠日用品、電子零組件、汽車及其零件之表面處理業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 三商(2905)8月營收7.54億元年增率高達139.67％
- 營收速報 - 元大金(2885)8月營收118.45億元年增率高達40.91％
- 營收速報 - 三商壽(2867)8月營收128.63億元年增率高達82.42％
- 營收速報 - 統一證(2855)8月營收17.91億元年增率高達97.62％
下一篇