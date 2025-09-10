search icon



營收速報 - 元大金(2885)8月營收118.45億元年增率高達40.91％

鉅亨網新聞中心


元大金(2885-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣118.45億元，年增率40.91%，月增率9.5%。

今年1-8月累計營收為776.42億元，累計年增率-3.69%。

最新價為34元，近5日股價上漲2.73%，相關金融保險上漲0.97%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4766 張
  • 外資買賣超：+10129 張
  • 投信買賣超：-3756 張
  • 自營商買賣超：-1607 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 118.45億 41% 10%
25/7 108.17億 -18% 12%
25/6 96.55億 -13% 49%
25/5 64.96億 -24% -15%
25/4 76.04億 -9% -25%
25/3 101.69億 -13% -2%

元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

元大金

