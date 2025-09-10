search icon



營收速報 - 高技(5439)8月營收10.53億元年增率高達199.53％

鉅亨網新聞中心


高技(5439-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣10.53億元，年增率199.53%，月增率4.74%。

今年1-8月累計營收為57.71億元，累計年增率119.72%。

最新價為331.5元，近5日股價上漲8.77%，相關電子零組件類指數上漲2.41%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+244 張
  • 外資買賣超：+775 張
  • 投信買賣超：-614 張
  • 自營商買賣超：+83 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 10.53億 200% 5%
25/7 10.05億 188% 11%
25/6 9.03億 169% 43%
25/5 6.32億 90% -16%
25/4 7.53億 126% 32%
25/3 5.70億 83% 13%

高技(5439-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)。前項有關產品之進出口貿易。代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收高技

