鉅亨速報

營收速報 - 廣運(6125)8月營收3.44億元年增率高達54.33％

鉅亨網新聞中心


廣運(6125-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3.44億元，年增率54.33%，月增率-1.99%。

今年1-8月累計營收為20.19億元，累計年增率10.81%。

最新價為78.2元，近5日股價上漲0.39%，相關光電類指數上漲0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-93 張
  • 外資買賣超：-76 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3.44億 54% -2%
25/7 3.51億 58% 19%
25/6 2.96億 76% 51%
25/5 1.97億 -36% -10%
25/4 2.18億 -25% 1%
25/3 2.15億 -21% 12%

廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收廣運

相關行情

台股首頁我要存股
廣運78.2+1.43%
美元/台幣30.310-0.23%

