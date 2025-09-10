營收速報 - 廣運(6125)8月營收3.44億元年增率高達54.33％
今年1-8月累計營收為20.19億元，累計年增率10.81%。
最新價為78.2元，近5日股價上漲0.39%，相關光電類指數上漲0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-93 張
- 外資買賣超：-76 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3.44億
|54%
|-2%
|25/7
|3.51億
|58%
|19%
|25/6
|2.96億
|76%
|51%
|25/5
|1.97億
|-36%
|-10%
|25/4
|2.18億
|-25%
|1%
|25/3
|2.15億
|-21%
|12%
廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
