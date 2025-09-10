search icon



營收速報 - 永捷(4714)8月營收1.34億元年增率高達114.55％

鉅亨網新聞中心


永捷(4714-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.34億元，年增率114.55%，月增率3.02%。

今年1-8月累計營收為9.37億元，累計年增率108.21%。

最新價為21.05元，近5日股價上漲22.74%，相關化學股價指數上漲8.41%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+13656 張
  • 外資買賣超：+13444 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+212 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.34億 115% 3%
25/7 1.30億 121% -0%
25/6 1.31億 134% 8%
25/5 1.21億 87% 17%
25/4 1.04億 87% 0%
25/3 1.04億 69% -9%

永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

