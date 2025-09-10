營收速報 - 永捷(4714)8月營收1.34億元年增率高達114.55％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為9.37億元，累計年增率108.21%。
最新價為21.05元，近5日股價上漲22.74%，相關化學股價指數上漲8.41%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13656 張
- 外資買賣超：+13444 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+212 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.34億
|115%
|3%
|25/7
|1.30億
|121%
|-0%
|25/6
|1.31億
|134%
|8%
|25/5
|1.21億
|87%
|17%
|25/4
|1.04億
|87%
|0%
|25/3
|1.04億
|69%
|-9%
永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 華擎(3515)8月營收36.97億元年增率高達65.72％
- 營收速報 - 偉訓(3032)8月營收10.95億元年增率高達95.55％
- 營收速報 - 王道銀行(2897)8月營收10.57億元年增率高達34.47％
- 營收速報 - 中再保(2851)8月營收20.62億元年增率高達55.36％
下一篇