營收速報 - 海華(3694)8月營收11.62億元年增率高達39.74％
今年1-8月累計營收為76.97億元，累計年增率25.23%。
最新價為89.2元，近5日股價下跌-8.63%，相關通信網路上漲1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4224 張
- 外資買賣超：-4200 張
- 投信買賣超：+15 張
- 自營商買賣超：-39 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|11.62億
|40%
|8%
|25/7
|10.77億
|24%
|2%
|25/6
|10.52億
|28%
|-4%
|25/5
|10.91億
|25%
|18%
|25/4
|9.28億
|33%
|-1%
|25/3
|9.34億
|31%
|23%
海華(3694-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售。數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
