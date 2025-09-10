search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 海華(3694)8月營收11.62億元年增率高達39.74％

鉅亨網新聞中心


海華(3694-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣11.62億元，年增率39.74%，月增率7.94%。

今年1-8月累計營收為76.97億元，累計年增率25.23%。

最新價為89.2元，近5日股價下跌-8.63%，相關通信網路上漲1.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4224 張
  • 外資買賣超：-4200 張
  • 投信買賣超：+15 張
  • 自營商買賣超：-39 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 11.62億 40% 8%
25/7 10.77億 24% 2%
25/6 10.52億 28% -4%
25/5 10.91億 25% 18%
25/4 9.28億 33% -1%
25/3 9.34億 31% 23%

海華(3694-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售。數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收海華

相關行情

台股首頁我要存股
海華89.2+3.96%
美元/台幣30.310-0.23%

延伸閱讀



Empty