search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 中再保(2851)8月營收20.62億元年增率高達55.36％

鉅亨網新聞中心


中再保(2851-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣20.62億元，年增率55.36%，月增率12.74%。

今年1-8月累計營收為139.43億元，累計年增率-9.82%。

最新價為23.95元，近5日股價上漲1.91%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+369 張
  • 外資買賣超：+854 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-485 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 20.62億 55% 13%
25/7 18.29億 -2% -6%
25/6 19.40億 -2% 70%
25/5 11.41億 -42% -3%
25/4 11.78億 -39% -33%
25/3 17.57億 -15% -2%

中再保(2851-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H501031再保險業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收中再保

相關行情

台股首頁我要存股
中再保23.95-0.42%
美元/台幣30.310-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
中再保

73.08%

勝率

延伸閱讀



Empty