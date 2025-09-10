營收速報 - 中再保(2851)8月營收20.62億元年增率高達55.36％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為139.43億元，累計年增率-9.82%。
最新價為23.95元，近5日股價上漲1.91%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+369 張
- 外資買賣超：+854 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-485 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|20.62億
|55%
|13%
|25/7
|18.29億
|-2%
|-6%
|25/6
|19.40億
|-2%
|70%
|25/5
|11.41億
|-42%
|-3%
|25/4
|11.78億
|-39%
|-33%
|25/3
|17.57億
|-15%
|-2%
中再保(2851-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H501031再保險業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股帶量飛上2萬5！外資續掃貨476億 三大法人買超564.22億元
- 美國八月數據前瞻：CPI、PPI及非農就業將如何影響股市！開多少對股市最有利？【美股盤前】
- 東元、緯穎、廣宇，今日漲停飆股都在這！
- 營收速報 - 理銘(6212)8月營收1,864萬元年增率高達559.89％
上一篇
下一篇