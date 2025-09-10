search icon



營收速報 - 偉訓(3032)8月營收10.95億元年增率高達95.55％

鉅亨網新聞中心


偉訓(3032-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣10.95億元，年增率95.55%，月增率-4.15%。

今年1-8月累計營收為70.68億元，累計年增率45%。

最新價為101.5元，近5日股價下跌-4.19%，相關零組件業上漲7.49%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-415 張
  • 外資買賣超：-64 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-351 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 10.95億 96% -4%
25/7 11.43億 151% 65%
25/6 6.91億 51% -14%
25/5 8.01億 26% -20%
25/4 10.01億 36% 15%
25/3 8.70億 36% 38%

偉訓(3032-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收偉訓

