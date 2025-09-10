營收速報 - 偉訓(3032)8月營收10.95億元年增率高達95.55％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為70.68億元，累計年增率45%。
最新價為101.5元，近5日股價下跌-4.19%，相關零組件業上漲7.49%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-415 張
- 外資買賣超：-64 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-351 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|10.95億
|96%
|-4%
|25/7
|11.43億
|151%
|65%
|25/6
|6.91億
|51%
|-14%
|25/5
|8.01億
|26%
|-20%
|25/4
|10.01億
|36%
|15%
|25/3
|8.70億
|36%
|38%
偉訓(3032-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股帶量飛上2萬5！外資續掃貨476億 三大法人買超564.22億元
- 美國八月數據前瞻：CPI、PPI及非農就業將如何影響股市！開多少對股市最有利？【美股盤前】
- 東元、緯穎、廣宇，今日漲停飆股都在這！
- 營收速報 - 理銘(6212)8月營收1,864萬元年增率高達559.89％
上一篇
下一篇