鉅亨速報

營收速報 - 王道銀行(2897)8月營收10.57億元年增率高達34.47％

鉅亨網新聞中心


王道銀行(2897-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣10.57億元，年增率34.47%，月增率8.4%。

今年1-8月累計營收為69.84億元，累計年增率-5.85%。

最新價為9.03元，近5日股價上漲0.89%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-412 張
  • 外資買賣超：-951 張
  • 投信買賣超：-20 張
  • 自營商買賣超：+559 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 10.57億 34% 8%
25/7 9.75億 -11% -6%
25/6 10.42億 10% 39%
25/5 7.49億 -1% -8%
25/4 8.10億 -4% 16%
25/3 6.99億 -13% -8%

王道銀行(2897-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

