營收速報 - 王道銀行(2897)8月營收10.57億元年增率高達34.47％
今年1-8月累計營收為69.84億元，累計年增率-5.85%。
最新價為9.03元，近5日股價上漲0.89%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-412 張
- 外資買賣超：-951 張
- 投信買賣超：-20 張
- 自營商買賣超：+559 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|10.57億
|34%
|8%
|25/7
|9.75億
|-11%
|-6%
|25/6
|10.42億
|10%
|39%
|25/5
|7.49億
|-1%
|-8%
|25/4
|8.10億
|-4%
|16%
|25/3
|6.99億
|-13%
|-8%
王道銀行(2897-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
