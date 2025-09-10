營收速報 - 聰泰(5474)8月營收1.90億元年增率高達101.06％
今年1-8月累計營收為10.13億元，累計年增率24.77%。
最新價為191.5元，近5日股價上漲1.57%，相關電腦及週設類指數上漲4.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+186 張
- 外資買賣超：+149 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+37 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.90億
|101%
|35%
|25/7
|1.40億
|52%
|-1%
|25/6
|1.41億
|60%
|4%
|25/5
|1.36億
|43%
|15%
|25/4
|1.18億
|-9%
|42%
|25/3
|8,282萬
|-22%
|-17%
聰泰(5474-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般進出口貿易業務。電子、電腦零件製造加工之買賣業務。代理各項有關國內外廠商產品之經銷及投標業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
