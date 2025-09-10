營收速報 - 聰泰(5474)8月營收1.90億元年增率高達101.06％

search icon



聰泰(5474-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.90億元，年增率101.06%，月增率35.4%。

今年1-8月累計營收為10.13億元，累計年增率24.77%。

最新價為191.5元，近5日股價上漲1.57%，相關電腦及週設類指數上漲4.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+186 張
  • 外資買賣超：+149 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+37 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.90億 101% 35%
25/7 1.40億 52% -1%
25/6 1.41億 60% 4%
25/5 1.36億 43% 15%
25/4 1.18億 -9% 42%
25/3 8,282萬 -22% -17%

聰泰(5474-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般進出口貿易業務。電子、電腦零件製造加工之買賣業務。代理各項有關國內外廠商產品之經銷及投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

