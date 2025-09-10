機器視覺夯 華晶科獲航空航太與國防產業品質認證 國防展也不缺席

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 12:59

華晶科技 (3059-TW) 正式取得 AS9100 航空航太與國防產業品質管理系統認證，將得以成功進入全球無人機及航太產業供應鏈。也展現華晶科技研發設計的國際競爭力。同時，華晶科技也將於本月 18 日將參展台灣國防工業展。

華晶科技董事長夏汝文。(鉅亨網記者張欽發攝)

在機器視覺概念上，佳能 (2374-TW) 股價也攻上漲停 93.5 元

華晶科指出，華晶科 AS9100 以 ISO9001 為基礎，針對航空、航太與國防領域制訂，涵蓋從 供應鏈管理、設計開發、生產製造等的完整產品生命周期，要求企業確保品質一致性、產品安全性及有效的風險管理。

華晶科技多年來持續為美國科技大廠提供無人機視覺關鍵零組件。更通過 AS9100 認證，顯示其原有的優質製造基礎，以及對品質管理升級的高度重視。華晶科技將正式跨足到無人機、航太產業。

華晶科已發表專為無人機與機器人應用打造的最新 AI 視覺系統。華晶科指出，全新方案結合飛行時間感測 (ToF, Time of Flight) 與立體視覺 (Stereo Vision) 技術，隨著 AI 技術逐步成為智慧機器的核心引擎，「讓 AI 看得見」已成為推動無人機與機器人產業升級的關鍵。

華晶科技的 AI 視覺方案不僅支援高通與輝達兩大主流平台，也獲多家國際品牌青睞。同時，華晶科並取得美系領導品牌於倉儲與物流領域的機器人應用訂單，充分展現產品於實務應用中的高度競爭力與價值。

華晶科技本身對光學應用著墨深，並自行開發應用晶片，同時，在本次台灣國防工業展參展中，也將無人機等應用的展出。

此外，邑錡 (7402-TW) 於「2025 年台北國際航太暨國防工業展」中，首次發表三款軍工相機產品，並展出其與美國 Sionyx 星光級低照度全彩感光元件技術合作的最新成果，包括 Night Falcon 輕量化 FPV 第一視角相機，具備輕巧設計與第一人稱視角（FPV）功能，適用於無人機或地面載具，提供即時、精準的戰情資訊。