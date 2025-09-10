寶綠特8月營收回升至2.95億元月增34% Q3應為今年谷底

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 16:24

‌



寶綠特 - KY(6887-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，寶綠特 – KY 在 2025 年 8 月營收爲 2.95 億元，月增 34.58%，年減 26.35%，2025 年 1-8 月營收爲 29.62 億元，年減 3.76%。

寶綠特-KY董事長歐晢文。(鉅亨網記者張欽發攝)

寶綠特 - KY 依目前營運走勢來看，將努力確認今年第三季爲營運的谷底，並第四季回升，主要是受限於部分設備工程遞延出貨的情況出現，9 月起全力對設備出貨加緊準備，公司對 2025 年下半年的營運仍樂觀以對。

寶綠特 – KY2025 年第一季營收 14.24 億元、第二季 10.24 億元，但第三季前兩個月營收合計僅 5.14 億元，公司 9 月起全力對設備出貨加緊準備；同時， 依寶綠特 - KY 2024 年公司上下半年營運比重 42%：58%，公司也全力達成此一目標比重之上。

寶綠特 - KY 在平板容器 (Tray) 回收清洗再生技術系統突破 Tray 回收清洗的瓶頸，將透過自設清洗線，邁向技術商品化的目標。公司在浙江平湖投資設立的平板容器回收清洗再生廠，預計在 11 月進入量產，規劃產能爲 2 萬噸。由於平板容器回收清洗再生原料利潤率高於 PET 瓶回收，其進入量產後，也可望爲 2026 年寶綠特 – KY 挹注強大的成長動能。

寶綠特 – KY 在 8 月在印度完成設立子公司，寶綠特 – KY 主要看上印度再生塑塑膠市場規模預計 2028 年達 52.77 億美元，年複合增長率 5.6%。寶綠特 - KY 設立印度公司應對印度市場再生塑膠行業的發展增長。同時寶綠特 – KY 深耕印度以實現當地生產, 提升服務相應速度與質量，建置在地供應鏈，應對國際局勢變化與市場挑戰。

寶綠特 – KY 指出，印度當前 PET 年回收產能為 40 萬噸，計畫 2027 年前將回收產能提升至 75 萬噸預計 2030 年將擴大到每年 100-120 萬噸。

寶綠特 - KY 專精於塑膠的回收清洗完整解決方案以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產，業務分為「設備工程服務事業」和「生產事業」兩大部分，產品為環保設備工程、聚酯纖維以及再生聚酯粒。設備工程服務與生產事業營收比重約為 40% 與 60%，穩健的雙引擎驅動模式，順利推升公司營運成長。

同時，在設備工程服務事業部分， 寶綠特 – KY 目前手中掌握達到人民幣 4.5 億元 (新台幣 19.37 億元)，訂單量也在向前推進中，同時，今年上半年有部分設備工程遞延出貨，後續設備工程的營收仍將放大。

寶綠特 - KY 設備工程的優勢在於，其垂直整合能夠涵蓋回收產業鏈的每一環節，並以一站式的方式提供從設計到設備安裝的全面解決方案，這種全面性的垂直整合在業界仍屬少數。公司具備完整的技術鏈，從製程到設備技術都具備成熟經驗，並將這些技術輸出至國際市場，作為設備使用者與賦予者之間的橋樑，幫助客戶提升產能與品質。

寶綠特 – KY 最新的各項產品獲利能力也是以設備工程最高達 35-40%，化纖爲 15-17%，再生聚酯原料毛利率在今年上半年爲 5-10%，但寶綠特 – KY 主管認為，再生聚酯原料在今年第二季己達歷史的谷底，後續的價格仍有上升的空間。

寶綠特 - KY 目前已在全球 40 個國家和地區成功部署超過 265 條 PET 瓶回收清洗及應用端生產線，提供食品級再生 PET（rPET）應用的一站式解決方案，協助塑膠回收行業升級轉型。