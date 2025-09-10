鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至42.27元，預估目標價為1200元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由41.93元上修至42.27元，其中最高估值44.13元，最低估值37.34元，預估目標價為1200元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|44.13(44.13)
|61.81
|74.09
|最低值
|37.34(37.34)
|43.85
|50.6
|平均值
|41.56(41.24)
|52.23
|61.69
|中位數
|42.27(41.93)
|53.29
|63.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|244,493,000
|309,292,520
|369,741,040
|最低值
|225,482,000
|249,191,000
|281,192,760
|平均值
|232,998,480
|278,012,610
|321,380,150
|中位數
|232,051,000
|279,480,000
|332,281,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.49
|15.99
|14.64
|8.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 2025年9月10日台股大型公司8月營收一覽（新增56家）
- 營收速報 - 2025年9月9日台股大型公司8月營收一覽（新增54家）
- 博通暴衝 輝達跌下神壇？ OpenAI結盟台灣隊，除了台積電，最強AI黑馬股曝光！
- 營收速報 - 2025年9月6日台股大型公司8月營收一覽（新增37家）
上一篇
下一篇