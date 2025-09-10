三大未來科技稼動率走高 8月營收突破2000萬元創同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 10:24

三大未來 (7761-TW) 公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收 2007 萬 元，創歷年同期新高；累計 1-8 月營收 1 億 4548 萬元，年增 1.44 倍。隨著廢乾電池回收分選及處理的量能持續提升，三大未來科技營運動能持續走強。

三大未來科技稼動率走高8月營收突破2000萬元創同期新高。(圖：三大未來提供)

三大未來科技為台灣境內最大廢乾電池處理廠，三大未來長期深耕電池回收領域，掌握電池辨識分級、能量釋放及精密解構等核心技術，並建構完整垂直整合生產線，以確保處理過程的安全與效率。營運策略方面，公司則採行 「委託處理 + 再生資源銷售」雙軌模式，更逐步拓展多元化收益結構，強化在供應鏈中的長期合作價值。

公司並指出，政策與國際趨勢同樣提供強力支撐。台灣《2050 淨零排放》與《資源循環零廢棄》政策推進，環境部自 2025 年 7 月起將單只電芯重量 1 公斤以上的二次鋰電池納入回收新制，預期將帶動公司處理規模持續擴大。

同時，歐盟《電池法》要求提高再生材料比例，巴塞爾公約跨境運輸限制，均凸顯在地化回收的重要性，值得注意的是鋰電回收已從環保議題升級為戰略資源競爭，三大未來正扮演著台灣綠色轉型與戰略資源再生領域的關鍵推手。

三大未來科技在處理量能及產能利用率明顯提高挹注下，2025 年上半年轉虧爲盈，上半年營收 1.03 億元，稅後純益 1112 萬元，每股純益 0.47 元，遠優於 2024 年同期每股虧損 0.51 元，公司擬辦理募集 1.9 億元，預計 10 月完成募集。

主要從事廢乾電池回收分選及處理的三大未來科技同時向金管會送件，擬發行 5000 張的現增股，並在 9 月 1 日申報生效，三大未來科技此一籌資案，暫訂以 每股 38 元溢價發行，募集 1.9 億元預計用於償還銀行借款及充實營運資金。

三大未來科技 2025 年第一季的產能利用率已突破 50%，且在營運正向的效益之下，第二季的產能利用率將再再向上攀高，估計上半年產能利用率達 6 成，下半年則向 7 成邁進。。

三大未來科技是在 2024 年 8 月中旬登錄興櫃交易，在興櫃交易滿一年，公司主要從事廢乾電池回收分選及處理。三大未來科技公司屏南廠已在 2024 年 3 月取得環境部補助許可證，目前廢乾電池年許可處理量已由 6900 噸提升為 8040 噸。三大未來科技的處理量能中，其中二次鋰電池年許可處理量由 960 噸提升為 3600 噸。