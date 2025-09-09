鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-09 19:57

近來部分銀行在執行阻詐措施時，引發是否符合比例原則的爭議。金管會今 (9) 日表示，已要求相關銀行檢討並改善，並提醒所有金融機構，推動防詐措施時應兼顧「服務便利」與「交易安全」，避免以去風險化的方式一刀切處理，同時提供三項原則供銀行參考；不過，檢警單位也指出，詐騙集團會刻意干擾金融機構的風險偵測效能，執法機關將持續協助金融業強化偵測技術。

銀行阻詐不能一刀切！金管會定調三原則 風險偵測與控管應更精準。

金管會強調，為在「防詐力度」與「金融服務便利性」之間取得平衡，銀行應持續優化風險偵測與評估的精準度，並依據不同風險等級帳戶採取相對應的控管措施。如此不僅可事前防堵詐騙犯罪、降低民眾財產損失，也能避免過度影響一般客戶使用金融服務的便利性。

金管會已於 9 月 8 日邀集臺灣高等檢察署、內政部警政署、銀行公會及部分銀行，共同研商精進帳戶防詐控管措施。會中，檢警單位對金融機構投入防詐的努力表示肯定，同時提醒詐團不斷翻新手法，甚至企圖干擾金融偵測機制。為因應此挑戰，執法機關將持續透過資訊分享，加強與金融機構合作，協助提升偵測技術，讓防詐更為精準有效。

金管會也提出三項原則，供銀行在採取管控措施時參考：

一、事前評估：應先衡量措施之有效性與影響性，並依風險基礎方法，評估適用對象及可能影響。

二、實施配套：在不影響控管效果前提下，以適當方式通知客戶服務變動，並提供恢復使用的申請管道，以及設置快速回應的客訴窗口。

三、持續檢討：落實後需定期觀察成效，依實際情況滾動修正，讓措施更聚焦於高風險帳戶與交易。