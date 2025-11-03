鉅亨網新聞中心 2025-11-03 07:00





聯準會（Fed）上週的利率決議中，決策委員會出現 6 年來首見的「雙向異議」。面對政策共識崩解與市場不確定性驟升，傳奇投資人、被譽為「債券天王」的葛洛斯（Bill Gross）隨即出手，公開表示正拋售 10 年期美債期貨，押注不斷膨脹的赤字和公債供應過剩將持續推高殖利率。

Fed出現6年來最大內部分歧 「債王」葛洛斯出手做空美債。（圖:shutterstock)

此次聯準會的利率決議出現了 6 年以來最複雜的內部分歧。在 12 名票委中，有兩人投下反對票，且方向截然相反：理事米蘭（Milan）主張降息 50 個基點，而堪薩斯城聯邦儲備銀行主席施密德（Jeff Schmid）則傾向維持利率不變。

聯準會主席鮑爾會後坦承，聯邦公開市場委員會（FOMC）內部存在「強烈不同的觀點」。隨後，達拉斯聯儲主席洛根（Lorie Logan）、克利夫蘭聯儲主席漢馬克（Beth Hammack）和施密德等高官紛紛公開解釋他們傾向於按兵不動的理由，主要擔憂通膨「仍然過高」。

不過，聯準會理事沃勒（Waller）仍繼續主張 12 月降息，理由是通膨正朝正確方向發展，而「最大的擔憂是勞動力市場」。

分析師：鮑爾已是「跛腳鴨」

市場分析人士認為，如果未來的經濟數據好壞參半，這種分歧可能會持續。摩根大通的米歇爾（Bob Michele）甚至表示，鮑爾正在失去對聯準會成員的控制，並暗示他已處於「跛腳鴨」階段。

在聯準會政策路徑不明朗之際，市場對 12 月降息的預期迅速降溫。芝商所（CME）數據顯示，12 月降息機率已由一週前的 91.7% 跌至 63%。

有「債券之王」稱號的葛洛斯以實際行動表達悲觀立場。他透露自己正在賣出 10 年期美債期貨，維持看跌美債的策略。葛洛斯指出，即使在經濟放緩至 1% 到 2% 的情況下，美債的供應量也過多，加上美元走弱的擔憂，他認為不斷膨脹的赤字將對美債殖利率構成持續的上漲壓力。

債券界巴菲特建議：轉向長債與美元支撐

在當前不確定的環境下，投資人開始調整策略。素有「債券界巴菲特」美名的 Loomis Sayles 副董事長丹 · 弗斯（Dan Fuss）建議投資人保持謹慎，應「走到中間的安全島」，即轉向期限較長的債券，這類資產受短期政策波動的影響較小。