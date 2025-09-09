search icon



營收速報 - 博士旺(3555)8月營收3,204萬元年增率高達490.56％

鉅亨網新聞中心


博士旺(3555-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3,204萬元，年增率490.56%，月增率-46.56%。

今年1-8月累計營收為1.29億元，累計年增率251.51%。

最新價為53元，近5日股價下跌-1.1%，相關半導體類指數上漲4.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-42 張
  • 外資買賣超：-42 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3,204萬 491% -47%
25/7 5,997萬 1270% 166%
25/6 2,252萬 517% 279%
25/5 594萬 185% 153%
25/4 235萬 -2% 10%
25/3 214萬 -84% -10%

博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

