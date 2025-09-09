營收速報 - 博士旺(3555)8月營收3,204萬元年增率高達490.56％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為1.29億元，累計年增率251.51%。
最新價為53元，近5日股價下跌-1.1%，相關半導體類指數上漲4.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-42 張
- 外資買賣超：-42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3,204萬
|491%
|-47%
|25/7
|5,997萬
|1270%
|166%
|25/6
|2,252萬
|517%
|279%
|25/5
|594萬
|185%
|153%
|25/4
|235萬
|-2%
|10%
|25/3
|214萬
|-84%
|-10%
博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 合騏(8937)8月營收517萬元年增率高達32.85％
- 營收速報 - 國統(8936)8月營收4.95億元年增率高達55.06％
- 營收速報 - 大世科(8099)8月營收9.82億元年增率高達225.03％
- 營收速報 - 凱碩(8059)8月營收12.28億元年增率高達21282.79％
下一篇