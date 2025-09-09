營收速報 - 隆大(5519)8月營收15.28億元年增率高達604.89％
今年1-8月累計營收為40.81億元，累計年增率15.88%。
最新價為29.05元，近5日股價上漲6.22%，相關建材營造上漲3.75%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-288 張
- 外資買賣超：-311 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+23 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|15.28億
|605%
|9%
|25/7
|14.04億
|792%
|797%
|25/6
|1.56億
|-34%
|71%
|25/5
|9,165萬
|-69%
|-40%
|25/4
|1.53億
|-21%
|-47%
|25/3
|2.91億
|1%
|66%
隆大(5519-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
