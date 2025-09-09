search icon



營收速報 - 隆大(5519)8月營收15.28億元年增率高達604.89％

鉅亨網新聞中心


隆大(5519-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣15.28億元，年增率604.89%，月增率8.88%。

今年1-8月累計營收為40.81億元，累計年增率15.88%。

最新價為29.05元，近5日股價上漲6.22%，相關建材營造上漲3.75%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-288 張
  • 外資買賣超：-311 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+23 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 15.28億 605% 9%
25/7 14.04億 792% 797%
25/6 1.56億 -34% 71%
25/5 9,165萬 -69% -40%
25/4 1.53億 -21% -47%
25/3 2.91億 1% 66%

隆大(5519-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

