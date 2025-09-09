search icon



營收速報 - 彩晶(6116)8月營收8.65億元年增率高達38.37％

鉅亨網新聞中心


彩晶(6116-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣8.65億元，年增率38.37%，月增率-3.93%。

今年1-8月累計營收為76.66億元，累計年增率25.34%。

最新價為7.45元，近5日股價上漲3.12%，相關光 電 業上漲2.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4 張
  • 外資買賣超：+208 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-212 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 8.65億 38% -4%
25/7 9.00億 16% -3%
25/6 9.27億 57% -13%
25/5 10.69億 22% 6%
25/4 10.06億 41% 0%
25/3 10.02億 25% 5%

彩晶(6116-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為平面顯示器製造及買賣。監視器製造及買賣。零組件製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收彩晶

