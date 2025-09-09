營收速報 - 彩晶(6116)8月營收8.65億元年增率高達38.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為76.66億元，累計年增率25.34%。
最新價為7.45元，近5日股價上漲3.12%，相關光 電 業上漲2.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：+208 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-212 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|8.65億
|38%
|-4%
|25/7
|9.00億
|16%
|-3%
|25/6
|9.27億
|57%
|-13%
|25/5
|10.69億
|22%
|6%
|25/4
|10.06億
|41%
|0%
|25/3
|10.02億
|25%
|5%
彩晶(6116-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為平面顯示器製造及買賣。監視器製造及買賣。零組件製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 隆大(5519)8月營收15.28億元年增率高達604.89％
- 營收速報 - 建國(5515)8月營收6.67億元年增率高達46.68％
- 營收速報 - 昇益(5455)8月營收462萬元年增率高達2383.87％
- 營收速報 - 金耘國際(4950)8月營收7,755萬元年增率高達86070％
下一篇