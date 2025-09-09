營收速報 - 海韻電(6203)8月營收2.34億元年增率高達110.59％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為18.93億元，累計年增率42.68%。
最新價為64.6元，近5日股價上漲0.72%，相關電子零組件類指數下跌-0.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-388 張
- 外資買賣超：-377 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|2.34億
|111%
|-2%
|25/7
|2.38億
|212%
|3%
|25/6
|2.31億
|65%
|-9%
|25/5
|2.54億
|24%
|1%
|25/4
|2.51億
|4%
|-11%
|25/3
|2.82億
|21%
|65%
海韻電(6203-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器(Switching Power Supplies,SPS)之生產與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
