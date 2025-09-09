search icon



鉅亨速報

營收速報 - 海韻電(6203)8月營收2.34億元年增率高達110.59％

鉅亨網新聞中心


海韻電(6203-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣2.34億元，年增率110.59%，月增率-1.6%。

今年1-8月累計營收為18.93億元，累計年增率42.68%。

最新價為64.6元，近5日股價上漲0.72%，相關電子零組件類指數下跌-0.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-388 張
  • 外資買賣超：-377 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 2.34億 111% -2%
25/7 2.38億 212% 3%
25/6 2.31億 65% -9%
25/5 2.54億 24% 1%
25/4 2.51億 4% -11%
25/3 2.82億 21% 65%

海韻電(6203-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器(Switching Power Supplies,SPS)之生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

