鉅亨速報

營收速報 - 建國(5515)8月營收6.67億元年增率高達46.68％

鉅亨網新聞中心


建國(5515-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣6.67億元，年增率46.68%，月增率25.09%。

今年1-8月累計營收為43.51億元，累計年增率27.52%。

最新價為23.75元，近5日股價上漲1.28%，相關建材營造上漲3.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-165 張
  • 外資買賣超：-189 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 6.67億 47% 25%
25/7 5.33億 20% -6%
25/6 5.65億 22% 4%
25/5 5.46億 13% -7%
25/4 5.87億 45% 14%
25/3 5.14億 9% -1%

建國(5515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為設計.監修承造各種大小工程。買賣建築材料。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

