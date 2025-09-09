search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 兆赫(2485)8月營收1.80億元年增率高達79.84％

鉅亨網新聞中心


兆赫(2485-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.80億元，年增率79.84%，月增率34.84%。

今年1-8月累計營收為13.88億元，累計年增率-35.2%。

最新價為13.5元，近5日股價上漲0.78%，相關通信網路上漲2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1702 張
  • 外資買賣超：-1713 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.80億 80% 35%
25/7 1.34億 60% -12%
25/6 1.52億 -45% -33%
25/5 2.27億 -40% -18%
25/4 2.76億 -14% 100%
25/3 1.38億 -59% 1%

兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收兆赫

相關行情

台股首頁我要存股
兆赫13.5+4.25%
美元/台幣30.380-0.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三法

偏強
兆赫

73.33%

勝率

#極短線強勢

偏強
兆赫

73.33%

勝率

延伸閱讀



Empty