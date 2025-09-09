營收速報 - 兆赫(2485)8月營收1.80億元年增率高達79.84％
今年1-8月累計營收為13.88億元，累計年增率-35.2%。
最新價為13.5元，近5日股價上漲0.78%，相關通信網路上漲2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1702 張
- 外資買賣超：-1713 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.80億
|80%
|35%
|25/7
|1.34億
|60%
|-12%
|25/6
|1.52億
|-45%
|-33%
|25/5
|2.27億
|-40%
|-18%
|25/4
|2.76億
|-14%
|100%
|25/3
|1.38億
|-59%
|1%
兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
