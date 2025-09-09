鉅亨研報 2025-09-09 16:43

面對琳瑯滿目的美股 ETF，許多投資人常感到無從下手，深怕選錯標的，錯失美股的成長紅利。目前市場上有三檔市場熱門的美股指數 ETF：00924、00662、00830，各自追蹤不同的美股指數，背後的投資邏輯與適合族群大相徑庭。究竟哪一檔才是你的最佳選擇？今天我們就帶大家來看看！

【ETF懶人包】美股ETF新手必看！00924、00662、00830大比拼：選錯一檔恐錯失翻倍機會？(圖:shutterstock)

三大熱門美股 ETF，你了解多少？ 這三檔 ETF 各有其獨特的魅力與專注領域：

1.00924： 精準捕捉 S&P500 成長指數 的潛力，專注於美股市場中的成長型企業。

2.00662： 緊密鎖定 NASDAQ-100 指數，帶你深入科技巨頭與創新領航者的世界。

3.00830： 聚焦 費城半導體指數，直接投資於半導體產業的龍頭股，共享晶片產業的發展榮景。

費用率、成分股、配息政策？關鍵差異大解密！ 表面上都是追蹤美股指數，但 00924、00662、00830 在費用率、成分股組成、配息政策，甚至是其產業範圍與適合的投資族群上，都存在著顯著的差異。這些細微卻關鍵的區別，將直接影響你的投資報酬與風險承擔！

想知道如何根據自己的投資目標與風險偏好，從這三檔熱門 ETF 中，找到最適合你的「命定」標的，避免錯失未來的財富增長機會嗎？