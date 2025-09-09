國產前8月營收年增4% 遞延訂單將陸續回補營運估續強

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-09 11:41

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收，雖然連月受到颱風與豪雨影響混凝土出貨，但營收 17.87 億元維持高檔、累計今年前 8 月營收達 148.67 億元，年增 4.22%，仍呈現穩健成長。

國產前8月營收年增4% 氣候干擾遞延出貨將補上 營運估續強。(鉅亨網資料照)

國產表示，儘管短期受到氣候干擾，部分訂單出貨將遞延至後續天氣改善時補出，營運表現預期續強，且在全球 AI 熱潮與政府推動「AI 新十大建設」的雙重帶動下，台灣科技廊道與區域房市建設需求大幅成長，擴大營建產業鏈商機。

國產表示，集團擁有全台最多混凝土廠，結合低碳高端混凝土研發優勢、碳足跡認證，以及智慧行控系統帶來的大規模澆築與高供應力，成為 AI 建設不可或缺的重要夥伴；國產也是全台首家、唯一供應「高彈性模數混凝土」的業者。