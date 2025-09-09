國產前8月營收年增4% 遞延訂單將陸續回補營運估續強
鉅亨網記者彭昱文 台北
混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收，雖然連月受到颱風與豪雨影響混凝土出貨，但營收 17.87 億元維持高檔、累計今年前 8 月營收達 148.67 億元，年增 4.22%，仍呈現穩健成長。
國產表示，儘管短期受到氣候干擾，部分訂單出貨將遞延至後續天氣改善時補出，營運表現預期續強，且在全球 AI 熱潮與政府推動「AI 新十大建設」的雙重帶動下，台灣科技廊道與區域房市建設需求大幅成長，擴大營建產業鏈商機。
國產表示，集團擁有全台最多混凝土廠，結合低碳高端混凝土研發優勢、碳足跡認證，以及智慧行控系統帶來的大規模澆築與高供應力，成為 AI 建設不可或缺的重要夥伴；國產也是全台首家、唯一供應「高彈性模數混凝土」的業者。
此外，隨著 AI 晶片龍頭 NVIDIA 正式進駐「潤泰玉成大樓」，國產在南港的重大開發案也因地利之便具備高度潛力。該案位於東區門戶核心區段，目前結構工程穩步推進，預計 2027 年底完工，開發效益將為國產帶來長期穩健成長。
