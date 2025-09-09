〈陸股盤後〉午後加速下行 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-09 16:29

中國股市三大指數周二（9 日）收盤走低，兩市股指盤中震盪下探，午後加速下行，創業板指、科創 50 指數等跌超過 2%，場內超過 4,000 股飄綠。

午後加速下行，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤縮量跌 0.51% 報 3,807.29 點，深證成指跌 1.23% 報 12,510.6 點，創業板指跌 2.23% 報 2,867.97 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.1524 兆元。

盤面上看，半導體、醫藥、石油、釀酒類股走低，房地產、銀行族群拉升。

華龍證券表示，近日市場受到一定內外部因素擾動，但市場在情緒面平復後，上周五出現較明顯反彈，顯示市場做多信心仍然比較明顯。

華龍證券說，短期來看，市場有所震盪，但基本面預期向好明確，有利於支撐板塊估值擴張，疊加政策面支持，市場有望繼續保持穩定向好運行。

華龍證券認為，行業及主題配置：

一是科技、先進製造等成長方向。繼續關注 AI+、自主可控、人形機器人、低空經濟、國防軍工等細分領域及景氣延續方向。

二是「反內捲」政策促進產業高品質發展方向。「反內捲」行情持續性較強，繼續關注行情擴散方向。關注電力設備、基礎化工等細分行業方向。