〈焦點股〉東元攻AI、無人機與機器人商機可期 一度攻上漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-09 10:35

‌



東元攻AI、無人機與機器人商機可期，漲停打開。(鉅亨網資料照)

東元早盤以 73.2 元開高走高，盤中一度漲停鎖住 79.6 元，雖隨後漲停打開，不過截至 10 點，股價暫報 79.5 元，仍大漲逾半根停板，進逼漲停板，成交爆量超過 12 萬張。三大法人近日連續 2 個交易日敲進東元，合計買超 5611 張。

‌



東元因應無人機非紅供應鏈需求，鎖定美國與台灣市場，並聚焦三電系統，包括驅動馬達、速度控制與電池。此外，東元的中國無錫廠已具扁線產品量產能力，隨著扁線技術延伸至無人機，規劃將在台灣設置扁線產線。