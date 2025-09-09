〈焦點股〉東元攻AI、無人機與機器人商機可期 一度攻上漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東元 (1504-TW) 積極進軍新領域，資料中心方面攜手鴻海 (2317-TW) 搶美國商機，也承攬馬來西亞 11.7 億元資料中心機電工程，同步進軍無人機及機器人關節等市場，激勵東元今 (9) 日價量齊揚，一度攻上漲停。
東元早盤以 73.2 元開高走高，盤中一度漲停鎖住 79.6 元，雖隨後漲停打開，不過截至 10 點，股價暫報 79.5 元，仍大漲逾半根停板，進逼漲停板，成交爆量超過 12 萬張。三大法人近日連續 2 個交易日敲進東元，合計買超 5611 張。
東元因應無人機非紅供應鏈需求，鎖定美國與台灣市場，並聚焦三電系統，包括驅動馬達、速度控制與電池。此外，東元的中國無錫廠已具扁線產品量產能力，隨著扁線技術延伸至無人機，規劃將在台灣設置扁線產線。
另外，東元在機器人領域則聚焦關節模組，首批已開始小批量產出貨，且有多家企業正在洽談導入自動化，目前非常接近商品化，初期將以機器狗為主，但東元作為關節模組供應商，未來形式不限於機器人或機器狗。
