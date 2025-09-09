營收速報 - 環宇-KY(4991)8月營收1.80億元年增率高達40.64％
今年1-8月累計營收為13.01億元，累計年增率20.34%。
最新價為151元，近5日股價下跌-8.21%，相關半導體類指數上漲4.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1263 張
- 外資買賣超：-949 張
- 投信買賣超：-389 張
- 自營商買賣超：+75 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.80億
|41%
|15%
|25/7
|1.56億
|13%
|-26%
|25/6
|2.10億
|60%
|62%
|25/5
|1.30億
|-23%
|-11%
|25/4
|1.45億
|-14%
|-40%
|25/3
|2.41億
|59%
|66%
環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。
