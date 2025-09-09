search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 環宇-KY(4991)8月營收1.80億元年增率高達40.64％

鉅亨網新聞中心


環宇-KY(4991-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.80億元，年增率40.64%，月增率15.25%。

今年1-8月累計營收為13.01億元，累計年增率20.34%。

最新價為151元，近5日股價下跌-8.21%，相關半導體類指數上漲4.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1263 張
  • 外資買賣超：-949 張
  • 投信買賣超：-389 張
  • 自營商買賣超：+75 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.80億 41% 15%
25/7 1.56億 13% -26%
25/6 2.10億 60% 62%
25/5 1.30億 -23% -11%
25/4 1.45億 -14% -40%
25/3 2.41億 59% 66%

環宇-KY(4991-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收環宇-KY

相關行情

台股首頁我要存股
環宇-KY154+1.99%
美元/台幣30.380-0.47%

延伸閱讀



Empty