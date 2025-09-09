鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-09 09:50

網路測速公司 Ookla 週一（8 日）公布了針對蘋果 (AAPL-US) iPhone 16e 的最新行動網路速度測試結果，顯示搭載蘋果自家設計的 5G 數據機晶片 C1 的 iPhone 16e，在大多數市場的表現與搭載高通 (QCOM-US) Snapdragon X71 晶片的標準版 iPhone 16 相差不大。

蘋果C1晶片表現不輸高通！iPhone 16e 5G測試出爐。(圖：Shutterstock)

根據《MacRumors》報導，雖然整體表現相近，但不同國家及電信業者的測試結果仍存在差異。

Ookla 指出，在美國 T-Mobile 網路上，標準版 iPhone 16 的 5G 下載速度中位數為 317 Mbps，而 iPhone 16e 則為 252 Mbps；但在西班牙某不具名網路上，iPhone 16e 的 5G 下載速度中位數達到 139 Mbps，反而高於標準版 iPhone 16 的 110 Mbps。

總體而言，Ookla 表示，iPhone 16e 在 5G 連線表現上「與標準版 iPhone 16 相當」，呼應今年 3 月的初步測試結果。