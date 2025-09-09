search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

蘋果C1晶片表現不輸高通！iPhone 16e 5G測試出爐

鉅亨網編譯莊閔棻


網路測速公司 Ookla 週一（8 日）公布了針對蘋果 (AAPL-US) iPhone 16e 的最新行動網路速度測試結果，顯示搭載蘋果自家設計的 5G 數據機晶片 C1 的 iPhone 16e，在大多數市場的表現與搭載高通 (QCOM-US) Snapdragon X71 晶片的標準版 iPhone 16 相差不大。

cover image of news article
蘋果C1晶片表現不輸高通！iPhone 16e 5G測試出爐。(圖：Shutterstock)

根據《MacRumors》報導，雖然整體表現相近，但不同國家及電信業者的測試結果仍存在差異。


Ookla 指出，在美國 T-Mobile 網路上，標準版 iPhone 16 的 5G 下載速度中位數為 317 Mbps，而 iPhone 16e 則為 252 Mbps；但在西班牙某不具名網路上，iPhone 16e 的 5G 下載速度中位數達到 139 Mbps，反而高於標準版 iPhone 16 的 110 Mbps。

總體而言，Ookla 表示，iPhone 16e 在 5G 連線表現上「與標準版 iPhone 16 相當」，呼應今年 3 月的初步測試結果。

值得注意的是，Ookla 測試結果發布之際，蘋果將於美國時間 9 月 9 日（台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點）舉行特別發表會。外界預期，全新超薄的 iPhone 17 Air 也將搭載 C1 晶片。

文章標籤

蘋果5G數據機晶片C1iPhoneTOP高通

相關行情

台股首頁我要存股
蘋果237.88-0.76%
高通160.24+0.25%

延伸閱讀



Empty