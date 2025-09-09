蘋果iPhone 17 Air與iPhone 17 Pro Max傳聞曝光！SIM卡、厚度與續航細節揭秘
鉅亨網編譯莊閔棻
隨著蘋果 (AAPL-US) 年度 iPhone 發表會即將到來（美國時間 9 月 9 日、台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點），關於 iPhone 17 系列的最新傳聞不斷從中國流出，而這次的焦點主要落在 iPhone 17 Air 與 iPhone 17 Pro Max 兩款新機。
根據《MacRumors》報導，中國微博帳號 Fixed Focus Digital 指出，基於缺乏實體 SIM 卡插槽，超薄的 iPhone 17 Air 可能不會在中國推出。
然而，監管資料庫的上市資訊顯示，仍可能會有一款帶 SIM 卡插槽的 iPhone 17 Air 型號，因此情況尚未明朗。但整體而言，iPhone 17 Air 在多數國家預計將完全依靠 eSIM 技術。
另一微博帳號 Ice Universe 則重申，iPhone 17 Pro Max 的厚度將達 8.725 毫米，而 iPhone 16 Pro Max 為 8.25 毫米。
若消息屬實，iPhone 17 Pro Max 將比前代機型厚約 5%。據悉，此一改變主要是為了容納容量達 5,088 mAh 的大電池。
兩個微博帳號在過去的爆料中準確率相當高。距離蘋果特別發表會剩不到 24 小時，屆時所有關於 iPhone 17 Air 與 iPhone 17 Pro Max 的傳聞都將揭曉真相。
