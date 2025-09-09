習近平出席金磚國家視訊領袖峰會 提三點建議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-09 08:19

應巴西總統盧拉邀請，中國國家主席習近平周一（8 日）晚在北京以視訊方式出席金磚國家領導人線上峰會，並發表演說。

中國國家主席習近平周一晚在北京以視訊方式出席金磚國家領導人線上峰會。（圖：新華社）

據《環球時報》報導，習近平指出，世界百年變局加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上。個別國家接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重打擊世界經濟，嚴重損害國際貿易規則。

習近平在金磚國家領袖線上峰會上提出三點建議：

第一，堅持多邊主義，捍衛國際公平正義。歷史昭示人們，多邊主義是人心所向、大勢所趨，是世界和平與發展的重要依靠。

第二，堅持開放共贏，維護國際經貿秩序。經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流。各國發展離不開開放合作的國際環境，誰也不能退回到自我封閉的孤島。

習近平稱，要堅定不移推動建構開放型世界經濟，在開放中分享機遇、實現共贏；維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，抵制一切形式的保護主義；倡導普惠包容的經濟全球化，將發展置於國際議程的中心位置，讓「全球南方」國家公平參與國際合作、共享發展成果。

第三，堅持團結合作，凝聚共同發展合力。金磚國家人口佔世界近一半，經濟總量約佔世界 30%，貿易總額佔世界五分之一。金磚國家合作越緊密，應對外部風險挑戰的底氣就越足、辦法就越多、效果就越好。

中方願同其他金磚國家一道，落實全球發展倡議，推進高品質共建「一帶一路」，發揮各自優勢，深化務實合作，在經貿、金融、科技等領域打造更多合作成果，讓「大金磚合作」基礎更牢、動能更足、影響更大，更多更好惠及各國人民。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，本次金磚國家領導人線上峰會表明，金磚國家以及所代表的「全球南方」國家，正以群體性力量捍衛自身發展權利，並提出全球治理體系完善方向的關鍵性主張。