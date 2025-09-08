石破茂繼任者之戰開打！自民黨魁選舉高市早苗民調領先 專家：最大難題是重獲信任

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-08 09:30

‌



日相石破茂周日 (8 日) 在首相官邸召開記者會宣布辭去首相職務，並稱辭職是為了避免執政黨自民黨內部進一步分裂，並承諾在新總裁選出前繼續履行職責。

石破茂繼任者之戰開打！高市早苗民調領先 專家：最大難題是重獲信任（圖：Shutterstock）

石破茂去年 9 月當選自民黨總裁，原任期至 2027 年 9 月，但在執政聯盟接連遭遇眾院和參院選舉失敗後，創 70 年最差紀錄，石破茂最終頂不住黨內壓力，選擇下台。

‌



石破茂政府執政期間，自民黨與公明黨組成的執政聯盟在 2024 年 10 月的眾議院選舉和今年 7 月的參議院選舉中均未能保住過半數席位，這是自民黨自 1955 年成立以來，首次在國會兩院均失去多數優勢。

儘管石破茂曾堅稱不會辭職，並強調將專注於美日貿易談判，但自民黨內部「逼宮」壓力不斷升級。

上周二 (2 日)，自民黨召開參眾兩院議員全體會議，總結選舉失利原因。石破茂在會上道歉，並暗示可能辭職。此前，黨內高層已多次施壓，包括自民黨最高顧問麻生太郎公開稱不會允許石破茂繼續執政，法務大臣鈴木馨祐及多名內閣官員也支持提前舉行總裁選舉。

農林水產大臣小泉進次郎與自民黨副總裁菅義偉上周也聯合敦促石破茂盡快辭職，被日媒稱為「逼宮」。菅義偉、小泉進次郎上周六 (6 日) 也與石破茂進行兩小時會談，以「維護黨內團結」為由要求其下台。小泉進次郎在會談後單獨留下，向石破茂傳達黨內要求提前選舉的強烈呼聲。

石破茂宣布辭職後，自民黨將臨時舉行總裁選舉，新任總裁將自動成為首相。目前，64 歲的前經濟安全保障擔任大臣高市早苗和 44 歲的小泉進次郎是兩大熱門人選。

高市早苗被視為安倍晉三路線的繼承者，屬於自民黨右翼保守派，主張修改和平憲法、反對央行升息，並呼籲加大財政支出刺激經濟。她在 2024 年自民黨總裁選舉中曾與石破茂激烈競爭，最後在第二輪投票中惜敗。若當選，她將成為自民黨首位女總裁。

小泉進次郎則是日本政壇新星，畢業於美國哥倫比亞大學，現任農林水產大臣，即使資歷尚淺，但因推動「釋放政府儲備米」等物價政策，支持率自 6 月起突破 20%，甚至一度超越高市早苗。

最新民調顯示，高市早苗支持率為 24.5%，小泉進次郎為 20.1%，兩人差距不大，其他潛在候選人包括前總理岸田文雄、河野太郎跟林芳正等。

石破茂的辭職並未解決自民黨的根本問題。2023 年底，自民黨爆出「黑金」醜聞，黨內派閥透過「政治資金派對」回扣牟利，引發民眾強烈不滿。儘管時任總裁岸田文雄承諾改革，但措施被批「流於表面」。

石破茂上台後雖強調「透明政治」，但同樣未能重建民眾信任。

此外，日本經濟面臨物價高漲、美國關稅政策等挑戰，石破茂任內最後一項外交成果是與美國達成貿易協議，日本承諾向美投資 5,500 億美元，換取美方降低關稅。