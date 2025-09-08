大研生醫明以每股158元上市掛牌 第四季將迎來銷售旺季

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-08 19:06

大研生醫 (7780-TW) 明 (9) 日將以每股 158 元上市掛牌交易 ，對於業績的展望，董事長張家銘指出，第四季大研生醫將有首度跨界的皮膚保養品推出，同時，由過往的業績表現來看，大研生醫第四季的營收可望抵行為上前三季的總和，對全年業績並不看淡。

大研生醫董事長張家銘。(鉅亨網記者張欽發攝)

大研生醫今天在興櫃的最後成交價爲 299 元。

同時，對營運展望而言，張家銘說，2026 年的重點在日本以至於透過日本對東南亞市等國包括印尼、馬來西亞、越南的進一步開拓市場開拓，以透過日本三大製葯業代工廠生產產品，除在日本銷售之外，並利用日本銷往東南亞國家產品零關稅的優勢，克服東南亞國家對台灣保健食品課徵高達 30% 關稅的劣勢。

大研生醫在日本預計將主推魚油、益生菌、膠原蛋白、好睡眠芝麻 GABA 膠囊等重點產品。

大研生醫本次的配合上市前公開承銷，此一申購作業市場反應熱烈，超過 46 萬人參與抽籤，可申購張數僅 6615 張，中籤率僅 1.44%，以承銷價 158 元計算，共凍結市場資金約 726.9 億元。

大研生醫 2025 年上半年營收 7.9 億元，毛利率 65.41%，年增 4.35 個百分點，稅後純益達 1.43 億元，年增 40.98 倍，創同期歷史新高，每股純益 2.4 元；大研生醫 2025 年第二季營收 4.55 億元，毛利率 64.52%，季減 2.1 個百分點，稅後純益 3880 萬元，每股純益 0.65 元。