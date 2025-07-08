〈焦點股〉上詮上半年營收創同期新高 股價逆勢站上270元
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊股上詮 (3363-TW) 昨 (7) 日公告 6 月合併營收 1.87 億元，月減 2.34%、年增 50.57%，上半年營收 9.93 億元、年增 59.9%，創同期新高。激勵上詮今 (8) 日股價開低震盪走高，盤中一度漲逾 2% 以上，站上 270 元關卡。
上詮受惠於大型資料中心採用主幹枝葉型結構，對光纖傳輸需求增加，推升今年光通訊元件需求明顯升溫。因客戶需求暢旺，也帶動上詮營運維持高檔水準，6 月持續受惠於資料中心客戶需求暢旺，第 2 季營收也繳出 5.82 億元、季增 41.6% 佳績。
觀察盤面表現，上詮今日開低震盪，盤中股價上揚，一掃近期已收 3 日黑 K 陰霾，站上月線，續勢向上挑戰 5、10 日線。
法人表示，光纖連接逐步從插拔式轉向矽光子 (CPO) 技術，上詮手握超過 20 項以上專利，也提早進行矽光封裝布局，全力投入矽光封裝開發的製程標準化，並持續與客戶進行試量産規劃，預計明 (2026) 年起開始量產，有望挹注上詮業績增長。
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