鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.04元，其中最高估值1.3元，最低估值0.81元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.3(1.3)1.812.332.33
最低值0.81(0.81)1.291.552.12
平均值1.08(1.08)1.521.832.22
中位數1.04(1.09)1.511.772.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.09億34.70億40.13億43.68億
最低值23.39億28.50億31.50億37.82億
平均值24.36億31.72億36.10億40.82億
中位數24.29億31.63億36.20億40.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.02-0.880.790.45
營業收入1.31億3.14億6.54億13.18億13.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

