2025-09-08

多年來，跳槽一直是獲得更高薪資的慣用策略，但這股趨勢正明顯降溫。

「跳槽紅利」告終？換工作薪資增幅驟降 遠低於疫情高峰(圖:shutterstock)

根據美國銀行研究所 (Bank of America Institute) 最新數據，換工作者已不再像過去那樣獲得顯著的薪資增長。這是自 2010 年以來，首次出現留在現有職位的人所獲得的加薪幅度，與那些跳槽者不相上下。

報告指出，過去跳槽之所以有效，是因為雇主在人才短缺時，特別是為了吸引新血，願意支付更高的薪水，讓員工得以快速提升薪資，而非依賴緩慢的年度加薪。然而，現在情況已大為不同。換工作者的薪資中位數增幅在 7 月份已降至約 7%。這與 2022 年「大辭職潮」(Great Resignation) 高峰期超過 20% 的增幅相比，是一個顯著的下滑，甚至低於 2019 年的水準。

專家分析，勞動市場已不再像過去那樣緊俏，權力平衡正逐漸向雇主方傾斜。企業面對經濟不確定性及貿易相關的放緩，正在削減招聘與投資，這導致新員工所能獲得的豐厚報價減少。

報告特別強調，關稅相關壓力導致的商業投資縮減，正在抑制企業的招聘計畫。許多公司因成本增加和持續的貿易緊張局勢帶來的不確定性，正縮減擴張規模並延遲新職位的設立，進而減少了跳槽者的競爭性報價，並削弱了許多行業的整體工資增長。