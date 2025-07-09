金像電6月營收46.32億元改寫史上次高年增46% Q2創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-09 15:52

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PCB 廠金像電 (2368-TW) 自今年 2 月起單月營收持續創新高，但在 6 月中斷，。金像電今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收以 46.32 億元創下的同期新高紀錄及史上次高，月減 1.11%，年增 46.02%，2025 年 1-6 月營收 258.74 億元，年增 39.87%。

金像電6月營收46.32億元改寫史上次高年增46.02%。(鉅亨網記者張欽發攝)

金像電 2025 年第二季營收爲 138.11 億元，續創單季新高，季增 14.49%，年增 44.27%。

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今年同步在逐季有產能開出，有利在 AI 伺服器的訂單及出貨量再向上提升。

同時，金像電包括第二季的蘇州廠、下半年的泰國廠，都有機會再提升金像電單月產值再向上，並有利於獲利的成長。

金像電 2025 年第一季營收 120.63 億元，稅後純益 17.53 億元，每股純益達 3.6 元。