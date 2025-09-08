廢鋼行情走弱 豐興鋼筋盤價每噸續跌300元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-08 13:39

‌



電爐煉鋼廠豐興 (2015-TW) 今 (8) 日開出本周盤價，國際廢鋼、大陸小鋼胚走跌，豐興廢鋼收購價上周周間每公噸調降 300 元後，本周再跌 200 元，鋼筋也隨原料價格下跌 300 元。

豐興董事長林大鈞。(鉅亨網資料照)

國際一周行情來看，日本 2H 廢鋼、美國貨櫃廢鋼每公噸再跌 3 美元，報價分別來到每公噸 310 美元及 308 美元；澳洲鐵礦砂由每公噸 102.8 美元漲至 104.35 美元。

‌



豐興說明，美國內鋼價下跌壓抑廢鋼報價，而越南當地風災及國慶假期影響需求、採購放緩，衝擊日本出口報價，因此跟隨美國小跌，本週關注 9 月 10 日關東標出口開標。

鐵礦砂方面，豐興表示，中國大陸上周閱兵結束，預期北方鋼廠增產因此鐵礦砂需求增加、價格上漲；而成品及半成品小鋼胚雖然承壓下跌，但長期政策利多仍有利市場情緒，且鐵礦砂成本高掛、價格有跌後反彈機會。