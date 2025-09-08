路透：川普政府下令 向波多黎各機場部署10架F-35戰機

鉅亨網新聞中心 2025-09-08 09:26

‌



據《路透》上周五（5 日）報導，消息人士透露，川普政府已下令向波多黎各機場部署 10 架 F-35 戰機，以打擊拉美地區販毒集團。

美國「戰區」網站也證實，10 架 F-35 戰機已奉命飛往波多黎各，增援此次禁毒任務。

‌



美國《CNN》則援引多名了解政府計畫的消息人士的話稱，川普正在權衡進一步打擊的選擇，包括可能襲擊委內瑞拉境內可疑販毒集團。美媒稱，這樣的打擊意味著事態重大升級。

近期，美國以「打擊拉美販毒集團」為由，在委內瑞拉附近的加勒比海域部署多艘軍艦。

《路透》稱，就在 F-35 戰機被揭露部署行動的幾個小時前，五角大廈指責委內瑞拉戰機上周四在美國海軍軍艦附近進行「高度挑釁」的飛行。

川普警告委內瑞拉政府，如果美軍指揮官認為有必要，有權擊落這些飛機，他說：「如果他們真的把我們置於危險境地，就會被擊落。」