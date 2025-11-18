鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-18 15:20

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德周二 (18 日) 將造訪白宮並跟美國總統川普共進晚餐，外電最新報導指出，川普將邀請馬斯克與沙國王儲共進晚餐。

將在中東建超級工廠？英媒：川普周二邀馬斯克與沙烏地阿拉伯王儲共進晚餐（圖：Shutterstock）

英國《泰晤士報》報導，除馬斯克外，高爾夫名將泰格伍茲也受邀出席。馬斯克曾全力支持川普 2024 大選，後來因《大而美》法案等議題分歧跟川普公開爭執，但兩人上月在保守派網紅查理 · 柯克追悼會同框握手，此次晚宴標誌著雙方關係有望進一步緩和。

‌



另據葡萄牙《記錄報》引述 CMTV 和 TA 的消息報導，葡萄牙球星 C 羅也將在周二訪問白宮，C 羅此行恰逢葡萄牙鎖定美加墨世界盃資格後，以及美國與葡萄牙隊達成明年 3 月友誼賽協議。C 羅已在周一 (17 日) 抵華盛頓，預計與川普會面。

此外，在沙國王儲到訪前夕，川普還在白宮宣布批准向沙國出售 F-35 匿蹤戰機，並稱沙國是「偉大盟友」。若交易敲定，將是美國對沙國重大讓步，協助深化關係並推動沙國加入「亞伯拉罕協議」、與以色列關係正常化。