search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

輝達B30A晶片傳比H20貴兩倍 中企仍覺得划算

鉅亨網新聞中心


路透社引述消息人士報導，輝達 (NVDA-US) 新一代中國「特供版」晶片 B30A 的價格，可能是 H20 的 2 倍，後者目前的售價在 1 萬美元至 1.2 萬美元之間。

cover image of news article
輝達B30A晶片傳比H20貴兩倍 中企仍覺得划算。(圖:shutterstock)

儘管如此，中國科技公司似乎認為這個定價相當划算，因為其中一位消息人士指出，B30A 的效能預計將比 H20 強大高達 6 倍。輝達也希望能盡快在 9 月將 B30A 的樣品送交中國客戶進行測試。


這兩款晶片都是瞄準中國銷售的降級版本，專門為遵守美國出口限制令而開發。

這種強勁的需求反映了中國國內市場的現實情況。多位消息人士表示，儘管政府施壓，但由於華為、寒武紀 (688256-CN) 等本土競爭對手的產品供應有限，因此中國企業對輝達晶片的需求難以降溫。中國科技公司業內人士也稱讚，輝達晶片的性能優於中國國內產品。

中國在上個財政年度為輝達貢獻了 13% 的營收，而中國在多大程度上能夠獲得尖端人工智慧晶片，是中美爭奪科技霸權的最大焦點。。


 

文章標籤

B30AH20AI晶片輝達特供版

相關行情

台股首頁我要存股
輝達167.02-2.70%
寒武紀1212.78-5.36%

延伸閱讀



Empty