鉅亨網新聞中心 2025-09-08 14:28

路透社引述消息人士報導，輝達 (NVDA-US) 新一代中國「特供版」晶片 B30A 的價格，可能是 H20 的 2 倍，後者目前的售價在 1 萬美元至 1.2 萬美元之間。

輝達B30A晶片傳比H20貴兩倍 中企仍覺得划算。(圖:shutterstock)

儘管如此，中國科技公司似乎認為這個定價相當划算，因為其中一位消息人士指出，B30A 的效能預計將比 H20 強大高達 6 倍。輝達也希望能盡快在 9 月將 B30A 的樣品送交中國客戶進行測試。

這兩款晶片都是瞄準中國銷售的降級版本，專門為遵守美國出口限制令而開發。

中國在上個財政年度為輝達貢獻了 13% 的營收，而中國在多大程度上能夠獲得尖端人工智慧晶片，是中美爭奪科技霸權的最大焦點。。