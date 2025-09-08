鉅亨網新聞中心 2025-09-08 08:00

日本首相石破茂上任不到一年就宣布辭職，美國總統川普周日在白宮接受記者提問時表示「對此毫不知情」，美國國務院發言人強調日美同盟「前所未有地堅固」，並期待與日本政府繼續合作。

日相石破茂震撼閃辭 川普表示「毫不知情」 各國反應曝光！（圖：REUTERS/TPG）

石破茂 7 日舉行緊急記者會，宣布辭去首相及自民黨總裁職務，他表示，與美國的關稅談判已告一段落，認為現在正是「交棒後進」的適當時機。

石破茂辭職一事震撼國際，美國總統表示對此「毫不知情」。《華爾街日報》評論此事是「全球主流政黨支持率流失、民粹新勢力的最新一幕」，《華盛頓郵報》認為此舉將加劇日本政治的不確定性。

中國官媒《新華社》以快訊報導石破辭職意向，並回顧他日前在黨內會議上為參議院選舉敗北致歉。多家中國媒體亦同步發布快訊，顯示對此事的高度關注。

南韓總統府發表聲明，強調兩國在「未來導向且穩定發展」上已建立廣泛共識，並期待日韓關係持續向前推進。韓媒也同樣高度關注總裁選舉後續發展及日韓關係前景。《東亞日報》則警告石破茂卸任後，日韓關係恐再陷入「前景不明」的局面。



今年 7 月的眾院選舉大敗之後，石破茂一直遭到逼宮，但對外堅稱自己不會下台，當川普簽署調降日本關稅的行政命令時，仍表示會繼續擔任首相。如今突然閃辭，震撼國際。

綜合日媒報導，石破茂下定決心辭去首相職務，是希望避免黨內出現分裂局面，藉由主動退位來平息黨內的混亂。

根據自民黨內部人士透露，小泉與自民黨副總裁、前首相菅義偉 6 日晚間一起到首相官邸拜訪，菅義偉大約 30 分鐘後離開，小泉則繼續留下，與石破茂共協商了約 2 小時。

《產經新聞》指出，這場會談的背景，是兩位自民黨重量級人物基於「黨絕對不能分裂」的共識，向石破首相提出建言，要求他提前辭職。換言之，石破茂是被黨內「倒石派」逼宮退位。

小泉在記者會上表示：「黨內團結一致非常重要，必須創造一個能夠推動政策前進的環境。」他還說，「我認為石破總理也不會滿足於黨內現狀。他會認為自己應該有責任促成黨內團結一致，思考接下來該如何應對。」

《NHK》指出，這場政治風暴折射出自民黨內部深刻矛盾。石破茂政府在物價高漲、美國關稅政策等內外交困中黯然退場，為即將到來的權力重組拉開序幕。

接下來自民黨總裁接替人選，外界目前看好前日本首相小泉純一郎的次子、現任農林大臣的小泉進次郎接任，另外安倍派的高市草苗也是熱門人選。