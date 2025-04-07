底特律三巨頭成本增逾2.74兆！英媒：美汽車關稅是劫貧濟富 3萬美元平價車瀕死

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-07 15:20

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美國將對進口汽車徵收 25% 關稅，這項關稅調整不僅針對傳統燃油車，也涵蓋電動車及零件，導致全球汽車產業鏈劇烈震盪。最新分析指出，美國本土車廠、歐洲豪車品牌及亞洲製造商正透過調整供應鏈、轉移產能及漲價策略來應對成本壓力，而消費者恐將承擔更高的購車費用。

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根據摩根大通 (JPM-US) 最新研究報告，光是通用與福特兩家車廠因關稅導致的製造成本恐增加 820 億美元，相當於每輛新車成本上漲約 5000 美元。這項計算是基於車廠對海外零件的高度依賴。

美國底特律汽車三巨頭逾半零件必須從美國境外採購，而《美加墨協定 (USMCA)》提供的關稅豁免僅涵蓋部分北美產零件，無法完全抵銷成本壓力。

各國車廠正緊急採取應對措施，福特與賓士在關稅生效前大量囤積零件庫存，福特甚至考慮將部分生產線轉移至美國本土以規避關稅。特斯拉因本土化生產比例較高，僅 20% 至 25% 零件依賴進口，受影響相對有限，但電池等核心零件仍需進口的現實，為特斯拉長期成本控制埋下危險。

關稅政策對美國以外車廠形成差異化衝擊。豐田、本田、現代等品牌因在加拿大或墨西哥設有生產基地，可透過屬地化生產降低關稅影響，像是豐田美國銷售中近四成車輛產自當地工廠，有效緩衝成本壓力，但歐洲豪車品牌如賓士、BMW 則面臨更高風險，進口車佔比普遍超過 60%。賓士已宣布將 GLC SUV 生產線轉移至美國，並預估關稅將導致利潤下降 2.5 個百分點。

英國豪車製造商捷豹路虎宣布暫停向美發貨，加入首批因關稅政策調整供應鏈的跨國車廠之一。該車廠在聲明中表示，已採取短期措施應對關稅衝擊，包括 4 月暫停向美國市場出貨。

作為印度塔塔汽車旗下品牌，捷豹路虎在美國擁有 200 多家經銷商，年銷量約 40 萬輛，其中四分之一銷往美國市場。目前該車廠在美國庫存預計可維持兩個月，而新庫存則從歐洲工廠運抵美國需約 21 天。捷豹路虎正制定中長期應對計劃，可能涉及生產佈局調整或價格策略變更。

值得注意的是，中國電動車雖被排除在此次關稅名單外，但美國對中國電動車徵收的 100% 關稅已形成雙重壁壘。中國車廠透過墨西哥、加拿大工廠迂迴進入美國市場的策略受阻，短期內難以突破貿易限制。

關稅引發的連鎖反應則將迅速傳導至消費端。耶魯大學預算實驗室預測，美國新車均價可能上漲 13.5%，即每輛車平均增加 6,400 美元。福斯率先宣佈在美售價中加入進口附加費，其他車廠料將跟進漲價。

高盛警告，3 萬美元以下的平價車恐因成本倒掛被迫退出市場，進一步擠壓低所得消費者的選擇空間。

此外，汽車業內部對關稅效果的質疑聲浪也逐漸興起。康乃爾大學貿易政策專家 Eswar Prasad 批評川普政策破壞國際貿易體系，認為強行抬高本土製造成本未必能提振就業。數據顯示，即便車廠將生產線遷回美國，高度自動化的生產模式也難以創造大規模就業崗位，反而可能加劇製造業空洞化趨勢。

英國《經濟學人》也指出，關稅政策實為「劫貧濟富」，因高價車款需求彈性較低，低收入群體將成為主要受害者。