加拿大、澳洲軍艦進入台灣海峽為「促進印太地區和平」！中國這樣回應

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-09-06 17:10

近日，兩艘來自加拿大與澳洲的軍艦穿越戰略要地台灣海峽。對此，中國表示，一切都在中國人民解放軍的監控下。

加拿大、澳洲軍艦進入台灣海峽為「促進印太地區和平」。(圖：Shutterstock)

根據加拿大電視台（CTV）報導，通過台灣海峽的軍艦分別為加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」（Ville de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（Brisbane）。

台灣國防部表示，需等待加拿大或澳洲正式宣布，才會對此事件做出回應；加拿大與澳洲軍方同樣未對《路透》評論請求做出回應。

本週稍早，加拿大聯合作戰司令部發言人 Wyatt Shorter 表示，由於討論艦艇部署計畫的細節可能違反作戰安全規定，他不願就加拿大巡防艦是否會進入台灣海峽發表評論。

不過，根據「魁北克市號」巡防艦的公開位置來看，其穿越台灣海峽的行動似乎已箭在弦上。

Shorter 指出，「魁北克市號」正執行名為「地平線行動」（Operation HORIZON）的任務。

他表示，此行動是加拿大武裝部隊為「促進印太地區和平與穩定」，並支持以國際法為基礎的國際秩序所採取的綜合軍事部署。

中國國營《環球時報》則指出，「人民解放軍全程對通行過程進行全面監視與監控，情況完全在掌控之中。」