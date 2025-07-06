中國啟用台灣海峽新航線W121 台灣抗議：單方面改變現狀

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 13:36

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中國政府於週日（6 日）宣布，正式啟用 M503 航線的第三條延伸線「W121」，該航線位於台灣海峽「中線」以西。由於此次行動未經與台灣協商即單方面實施，我國政府表達強烈不滿與抗議，批評中國意圖片面改變台海現狀。

中國啟用台灣海峽新航線W121。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，W121 是繼 W122 與 W123 後的第三條 M503 航線延伸線。這些航線皆從中國西向東延伸，方向直指台灣，引發國際社會對中國利用民航航線進行戰略滲透的擔憂。

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台灣陸委會隨即發表聲明，強調中國此次「以單方面行動改變現狀」，是破壞現狀的行為，並可能對兩岸及區域安全帶來嚴重影響。

中國國台辦則辯稱，開通 W121 旨在「確保飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益」，並強調對兩岸民眾皆「有利」。中國民航局也補充，這項調整是為了優化空域環境與提升飛航運作效能。

然而，台灣對此說法予以駁斥，強調中國國際旅運量尚未恢復至疫情前水準，航班壓力有限，開通新航線毫無迫切必要，質疑中國藉技術理由包裝政治意圖。

值得注意的是，W121 航線啟用時機敏感，正逢我國即將舉行年度「漢光演習」之際。該演習將於 7 月 9 日登場，為期 10 天，是台灣一年一度最重要的防衛操演。

台灣海峽「中線」歷來被視為兩岸默認的軍事緩衝區，但中國表示不承認其存在，解放軍軍機頻繁越界施壓，迫使台灣接受其主權主張。