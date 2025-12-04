貝森特撂話：不怕最高法院擋！其他條款還能永久課關稅
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周三 (3 日) 報導，財政部長貝森特在紐約時報 DealBook 峰會上說，就算最高法院裁決不利，川普政府照樣能執行關稅政策。
貝森特重提一個月前在最高法院聽證會前的說法，搬出 1962 年貿易法好幾項條款，強調總統對進口關稅權力很大，還可以永久實施。
「我們可以用第 301 條款、第 232 條款、第 122 條款達到一樣的關稅效果。」他在台上受訪時說。
貝森特：關稅是永久措施
主持人、DealBook 創始編輯兼《CNBC》節目「Squawk Box」共同主持人 Andrew Ross Sorkin 問，這些措施是不是要永久實施？貝森特回：「永久。」
第 122 條款只能用 150 天，但第 301 條款和第 232 條款對期限規定比較模糊，不用到期後就取消。貝森特還提到《國際緊急經濟權力法》也給總統很大關稅權力，不過這正是最高法院要審的部分。
誇中國配合打擊芬太尼
貝森特也在峰會上列舉川普政府取得的成果，其中，他特別提到中國，雖然兩國關係依然很緊繃。
「因為芬太尼關稅，中國在貿易上總算往前跨了一步。」貝森特還表示，中國「很認真」在阻止這種毒品進美國。
貝森特強調，美國政府在最高法院的關稅案件中，勝算還是很大
避談聯準會主席人選
至於聯準會下任主席人選，貝森特不願多說，只強調誰是聯準會主席，對利率的影響力其實都有限。
「要記得這是委員會制，還有好幾位地區銀行代表有投票權。」他強調，聯準會主席可以帶頭討論，但說到底，他或她就是代表一票而已。
貝森特最近告訴《CNBC》，川普可能聖誕節前就會宣布人選，但川普則說可能要等到明年。外界近期報導指出，國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 呼聲最高。
