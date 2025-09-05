鉅亨網新聞中心 2025-09-05 14:20

‌



吉利汽車與其合資夥伴寶騰控股 4 日正式啟動馬來西亞首座完整的電動汽車生產工廠，此舉不僅為馬來西亞的電動車產業寫下歷史新頁，也象徵著吉利在全球新能源市場布局上邁出重要一步。

吉利、寶騰合作里程碑 馬國首座電動車工廠啟用投產。(圖:shutterstock)

該工廠位於馬來西亞北部霹靂州的丹絨馬林，是吉利與 DRB-Hicom 集團聯合打造的「汽車高科技谷」計畫的一部分。這座耗資 8,200 萬林吉特（約 1,940 萬美元）的新設施，年產能初期將達到 2 萬輛，並計畫後續擴建至 4.5 萬輛。儘管馬來西亞已有其他汽車製造商設有電動車總裝線，但這是該國首座具備完整生產能力的電動車工廠。

‌



寶騰公司在該廠將生產其熱銷車款寶騰 e.MAS 7。這款電動車在東南亞市場備受歡迎，今年上半年銷量已突破 4,000 輛，展現強勁的市場潛力。

這座新工廠的投產，恰逢吉利汽車集團在全球市場表現亮眼的時刻。根據最新數據，吉利汽車集團在 2025 年上半年累計銷量達 140.92 萬輛，較去年同期顯著成長 47%。其中，新能源汽車銷量高達 72.52 萬輛，年增長率高達 126%，佔公司總銷量的 51.5%，顯示吉利在新能源領域的強勁動能。

具體來看，吉利的新能源汽車銷量表現尤為突出，其中純電動車銷量達到 51.08 萬輛，年增 173%。此外，插電式混合動力車銷量為 21.43 萬輛，年增 61%。今年 8 月，吉利汽車的總銷量更突破 25 萬輛，新能源汽車銷量超過 14.7 萬輛，創下單月銷售歷史新高。